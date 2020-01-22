أشار المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، إلى أنه تم رصد عدد من مقاتلي تنظيم "داعش" تسللوا إلى جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مرجحاً أن تكون تركيا قد استجلبتهم.
من جهة أخرى، أكد المسماري أنه "سيتم استهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة وهذا تحذيرنا الأخير"، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية "بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: رصدنا تسللاً في ليبيا لمقاتلي داعش ربما استدرجتهم تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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