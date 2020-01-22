المسماري: رصدنا تسللاً في ليبيا لمقاتلي داعش ربما استدرجتهم تركيا

أشار المتحدث باسم "​الجيش الوطني​ الليبي"، اللواء أحمد المسماري، إلى أنه تم رصد عدد من مقاتلي تنظيم "داعش" تسللوا إلى جنوب العاصمة الليبية ​طرابلس​، مرجحاً أن تكون ​تركيا​ قد استجلبتهم.

من جهة أخرى، أكد المسماري أنه "سيتم استهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة وهذا تحذيرنا الأخير"، مطالباً ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الحقوقية "بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس".