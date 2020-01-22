أعلن مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​، أن الرئيس ​فلاديمير بوتين​ سيلتقي والدة الإسرائيلية المدانة في ​روسيا​ بتهريب ​المخدرات​، بحضور بطريرك ​القدس​ وسائر ​فلسطين​ ​ثيوفيلوس الثالث​. وأن اللقاء سيتم بعد المباحثات التي سيجريها بوتين مع رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ بنيامين ​نتنياهو​. وأشار أوشاكوف إلى أن البطريرك ثيوفيلوس الثالث سلم الرئيس بوتين رسالة من يافا يساكر والدة نعمة يساكر المحكومة في روسيا، ويطلب فيها العفو عنها. كما أن نتنياهو والرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، ناشدا روسيا العفو عنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين سيلتقي والدة الإسرائيلية المعتقلة في روسيا بتهمة تهريب مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.