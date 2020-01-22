إتهمت الحكومة القبرصية تركيا بسرقة بيانات تقنية، دفعتها إلى قرار بدء أعمال التنقيب البحري قبالة سواحل قبرص في شرق المتوسط.
وأشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، إلى أن "ثمة معلومات، وهي صحيحة على الأرجح، أن الأتراك سرقوا خططا ودراسات من شركة محددة، ولذلك ذهبوا إلى هذا المكان تحديدا".
واستبعد كوشوس إمكانية أن تكون الشركتان الإيطالية والفرنسية قد سلمتا تلك البيانات لأنقرة، ونفى تأكيد الجانب التركي أنه يخوض مفاوضات سرية بشأن التنقيب في المنطقة، مقرا في الوقت نفسه بعدم امتلاك السلطات القبرصية أي أدلة دامغة تؤكد هذا الاتهام.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة قبرص تتهم تركيا بسرقة بيانات ساعدتها بالتنقيب الفوري شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.