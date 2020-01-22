صالح: لا ينبغي لأي دولة أن تملي علينا مع من يجب أن تكون علاقتنا وكيفيتها

أعلن الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​، في كلمة له بمنتدى دافوس الاقتصادي، ان "استمرار الصدام بين جيراننا وحلفائنا وعدم احترام سيادتنا سيصعب تحقيق تطلعاتنا"، مشيراً الى انه "تمت هزيمة ​تنظيم داعش​ في العراق بفضل تضحيات ​الجيش العراقي​ والحشد و​البيشمركة​ والوحدات الأخرى والدعم الدولي، والعراق يسعى إلى علاقات جيدة مع الجميع وليس لديها مصلحة في الانجرار إلى صراعات ليست من خيارتها وصنعها"،لافتاً الى ان "العراق يدين بالامتنان للتحالف الدولي الذي تقوده ​واشنطن​ ولا سيما للدعم العسكري والاقتصادي في مواجهة داعش، ولا ينبغي لأي دولة أن تملي على العراق مع من يجب أن تكون علاقاته وكيفيتها".

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