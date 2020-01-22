مدير صندوق مكافحة الإدمان: مركز إمبابة يستوعب علاج 19 ألف مريض سنويا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم توقيع اتفاقية مع التربية والتعليم لتنفيذ أعمال إنشاءات وخدمات استشارية للمدارس المطلوب بمشروع تنمية وتطوير بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأضاف السيد خلال المؤتمر الصحفى بمجلس الوزراء، أن البرتوكول يشمل تطوير24 مدرسة جديدة فى 134 قرية وسيتم الانتهاء منهم قبل 30 / 6 المقبل.
وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن البروتكول لإنشاء أول مركز علاجى لعلاج للإدمان بمحافظة الجيزة حيث تم توفير 10 آلاف متر داخل مستشفى إمبابة يستوعب 19 ألف مريض سنويا، لافتا أن المركز يسع 100 سرير، مشيرا إلى أنه تانى محافظة الجيزة بعد القاهرة.
وأشار إلى أن صندوق مكافحة الإدمان استوعب 130 ألف مريض إدمان بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة تم علاجهم غير سرية تامة.
ومن جانبه قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم توقيع بروتكول لتصميم وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للقرى ضمن برنامج حياة كريمة فى 6 محافظات تشمل 32 قرية وعزبة بالمحافظات فى الصعيد.
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