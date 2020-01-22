شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يتقدم ببيان عاجل بسبب وفاة مواطنة نتيجة خطأ طبى فى مستشفى الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب الإهمال الطبي الذى شهدته مستشفي الصف بمحافظة الجيزة الثلاثاء، نتج عنه وفاة إحدى المواطنات.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المواطنة نفيسة أ.م. س، دخلت مستشفي الصف المركزى، لإجراء عملية جراحية لإستئصال المرارة، وبعد إجراء التحاليل والإجراءات اللازمة دخلت غرفة العمليات، وقام الدكتور أ. م ، بإجراء العملية لها.

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وأضاف:" بعد إجراء العملية تم نقلها لغرفة الإفاقة إلا أن "التمريض" بالمستشفى وجد أن المريضة ما زالت تنزف، فقام بالاتصال بالطبيب الذى أجرى لها العملية، إلا أنه لم يرد ثم أغلق التليفون، مما دفع طاقم التمريض بإخبار طبيب الرعاية المركزة والذى طلب على الفور بعمل أشعة مقطعية لها على البطن فأظهرت الأشعة أن طبيب الجراحة قد تسبب فى قطع وريد كبير فى بطن المريضة أثناء إجراؤه العملية ما تسبب في نزيف داخلى فتم نقلها سريعا إلى قسم العناية المركزة".

وأشار عابد، إلى أنه تم عمل تحليل هيموجلوبين "للمريضة" فكانت نتيجة التحليل 7، رغم أن النتيجة قبل إجراء العملية كانت 14، مما يؤكد فقد كمية كبيرة من الدماء، لافتا إلى أن طبيب الرعاية حاول أسعافها، إلا أنها فارقت الحياة بسبب قطع طبيب الجراحة وريد في بطنها.

وطالب عابد، وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومعاقبة المتسبب فيها حتى لا تكرر مرة أخرى، قائلا: " نشهد تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة بشكل شبه يومي في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، ولابد من تغليظ العقوبة بمنع التكرار، وعلى النقابة أن يكون بها دور في هذا الأمر الذى زاد بشكل لافت للنظر".