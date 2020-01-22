"سمعية وبصرية وبث فضائيات".. المصنفات تضبط 12 قضية متنوعة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، اليوم الإثنين، عدة حملات مكبرة لضبط قضايا المصنفات السمعية والبصرية وحماية الحقوق الفكرية. وأسفرت النتائج عن ضبط 12 قضية مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وحماية الحقوق الفكرية. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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