زعيم المعارضة الفنزويلي يرغب في مزيد من العقوبات على بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجيكا - (أ ش أ)

أعرب زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، عن رغبته في أن يوسع الاتحاد الأوروبيk من نطاق العقوبات المفروضة على مسئولي الحكومة الفنزويلية، كطريقة للدفع قدمًا نحو إجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا.

وقال جوايدو -في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام في بروكسل خلال جولته الدولية أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء- إنه يسعى أيضًا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، مضيفًا "نحن نبذل كل الجهود لمواءمة أكبر عدد ممكن من الأفكار، نحن لا نستبعد أمر، نحن نبحث عن مساحة".

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن جولة جوايدو الدولية تتحدى حظر بالسفر فرض عليه في بلاده لمدة عام، كما أنها تهدف إلى كسب دعم الحلفاء للإطاحة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من سدة الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب كانت قد أعلنت منذ عام عن دعمها لجوايدو، الذي يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية في كراكاس التي تسيطر عليها المعارضة، معترفة به رئيسًا شرعيًا للبلاد.