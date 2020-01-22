لأول مرة في تاريخه.. البرلمان اليوناني يختار امرأة لرئاسة البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ)
اختار البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، وبأغلبية كبيرة، القاضية اكاتيريني ساكيلاروبولو، البالغة من العمر 65 عامًا، رئيسة جديدة للبلاد، ولمدة خمس سنوات.
وبذلك تتولى امرأة هذا المنصب لأول مرة في تاريخ اليونان.
تم التصويت بالاسم، وصوت 261 نائبًا لصالح ساكيلاروبولو، مقابل 33 نائبًا امتنعوا عن التصويت، حسبما أعلنت رئاسة البرلمان.
كانت ساكيلاروبولو تحتاج أصوات 200 نائب فقط من إجمالي 300 نائب، وهم أعضاء البرلمان. ولم يكن هناك مرشح منافس.
يذكر أن ساكيلاروبولو، تعمل كقاضية حتى الآن، وهي رئيسة المحكمة الإدارية العليا في اليونان.
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