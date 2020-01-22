​مصادر برلمانية: بدء بناء مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- احمد على ومحمد عبدالناصر:

أكدت مصادر برلمانية رفيعة، بدء أعمال بناء مبني لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة لجوار المبني المُخصص لمجلس النواب، وذلك في أعقاب التعديل الدستورى الذي وافق عليه الشعب في إبريل الماضي، والذي يقضي باستحداث غرفة ثانية للبرلمان.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه جاري تكثيف العمل للانتهاء من مبني مجلس النواب في شكلة النهائي تمهيدا لاستقبال انعقاد الفصل التشريعي الثاني إلي جانب البدء في تنفيذ مبني مجلس الشيوخ، لتنعقد الغرفتين في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وبينت المصادر أن المبني المقام للبرلمان بالعاصمة الإدارية يعد الأكبر والأضخم فى الشرق الأوسط، وتتسع قاعه مجلس النواب إلى 1000 نائبا.

يذكر أن مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة إجمالية 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، ومبنى الخدمات والموقع العام " الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء".

ويقع المبني الرئيسي للمجلس على مساحة 18 ألف متر مسطح ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة و قبة قطر 50 متر ويضم قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية، أما المبانى الخدمية تشمل (مسجد يسع 300 مصلى – مستشفى 50 سرير- مركز شرطة – محطة إطفاء – مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أسوار بطول 1400 متر طولى – أبراج حراسه – 8 مداخل – نافوره أمامية ) وجراج على مساحة 40 ألف متر مسطح على دورين يسع 1500 سيارة.