حزب العمّال في الجزائر يحذّر من تدهور صحّة زعيمته المسجونة

حذر حزب العمال اليساري المعارض في الجزائر، من تدهور الوضع الصحي لزعيمته لويزة حنون التي تقبع في السجن العسكري منذ مطلع ماي الماضي.
كان القضاء العسكري قد أصدر حكما بالسجن 15 عاما بحق لويزة حنون، عن تهمتي "المساس بسلطة الجيش"، و"التآمر ضد سلطة الدولة".
وقال حزب العمال في بيان نشره في حسابه على فيسبوك مساء أمس، الثلاثاء 21 جانفي 2020 ، إنه ينبه الرأي العام للوضع المقلق لأمينته العامة التي تبدأ شهرها التاسع في السجن.
وأوضح أن "أفرادا من عائلتها ومحاميها يؤكدون أن حالتها الصحية تتدهور يوما بعد يوم وهذا منذ أسابيع".
وحمّل حزب العمال المسؤولية عن هذا الوضع وعن أي نتائج أو تطورات مؤسفة لحالة حنون الصحية إلى السلطات، مطالبا الهيئات العليا في الدولة بـ "ضرورة الإفراج الفوري واللامشروط عنها، ووقف كل المتابعات القضائية ضدها"، معتبرا أنها "ضحية تجريم العمل السياسي".
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