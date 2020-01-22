إيطاليا تنفي مزاعم عن مفاوضاتٍ مع تركيا لإستغلال موارد نفطيّة بالبحر المتوسط

وكالات- نفت وزارة الخارجية الايطالية بقوة ما قالت إنه "شائعات إعلامية لا أساس لها من الصحة" زعمت أن إيطاليا تتفاوض مع تركيا لاستغلال الموارد النفطية قبالة ليبيا في إطار مذكرة التفاهم الأخيرة بين أنقرة وطرابلس بشأن تحديد منطقة الجرف القاري بين البلدين.

ونوهت في مذكرة أمس، الثلاثاء 21 جانفي 2020، بأن "ما تعتبره إيطاليا، ومنذ فترة، هو أن مسألة استغلال موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط يجب أن يُنظر إليها على أنها فرصة يجب اغتنامها من خلال التعاون بين جميع الدول المشاطئة".

Advertisements

وأضافت "هذا يتطلب من بين أمور أخرى، ترسيم حدود المناطق البحرية من خلال التفاوض بين الأطراف المعنية". وأكدت على أن "هذا هو الموقف الذي عبّرنا عنه في الأشهر القليلة الماضية وفي جميع الاجتماعات إلى السلطات التركية".