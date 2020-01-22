إصابة عناصر شرطة في مواجهات مع المحتجين في بيروت

أصيب عدد من عناصر الشرطة خلال مواجهات مع المحتجين في بيروت.

وأفادت قناة روسيا اليوم بأن محتجين نفذوا اعتصاما أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت، مشيرا إلى اتساع دائرة

المواجهات بين الشرطة والمحتجين إلى منطقة أسواق بيروت التجارية.

وفي البقاع، أكد مراسل القناة أن محتجين قطعوا عددا من الطرق الرئيسة بالإطارات

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المشتعلة.

وقد اندلعت في وقت سابق من يوم الأربعاء، مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية.

وحاول عدد منهم إزالة تحصينات أقامتها قوات الأمن أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط بيروت.