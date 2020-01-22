إدانة 8 أشخاص بتهمة الإعداد لأعمال إرهابية في كوسوفو

أدانت محكمة في كوسوفو، اليوم الأربعاء ، ثمانية أشخاص من الإثنية الألبانية بتهم الإعداد لأعمال إرهابية تهدف لزعزعة النظام الدستوري للبلاد. وقضت المحكمة بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين عامين و12 عاما إذ أكد القاضي أن المتهمين أرادوا زعزعة الأسس السياسية والاقتصادية والدستورية للبلاد، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية. تتراوح بين عامين و12 عاما إذ أكد القاضي أن المتهمين أرادوا زعزعة الأسس السياسية والاقتصادية والدستورية للبلاد، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتابعت الشبكة أن المتهمين سيستأنفوا الحكم، مضيفة أنهم نفذوا محاولة اغتيال ضد قيادي شيوعي سابق قبل ثلاث سنوات وهددوا بقتل مسؤولين بارزين متهمين إياهم بكونهم خونة.

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