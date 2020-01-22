مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين في قصف حوثي بمدينة مأرب

قتلت امرأة وأصيب 6 مدنيين آخرون ،اليوم الأربعاء، جراء قصف حوثي على منزل سكني وسط مدينة مأرب، شمال شرق اليمن. ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر طبية في مأرب القول، "إن صاروخا حوثيا سقط على أحد منازل المواطنين وسط مأرب، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين بينهم نساء وأطفال".

وصعدت ميليشيا الحوثي منذ مطلع الأسبوع الجاري قصفها على الأحياء السكنية في مدينة مأرب، تزامناً مع هزائمها المتوالية على أيدي قوات الجيش اليمني المدعومة من تحالف دعم الشرعية في جبهات نهم وصرواح والجوف. مأرب القول، "إن صاروخا حوثيا سقط على أحد منازل المواطنين وسط مأرب، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين بينهم نساء وأطفال".وصعدت ميليشيا الحوثي منذ مطلع الأسبوع الجاري قصفها على الأحياء السكنية في مدينة مأرب، تزامناً مع هزائمها المتوالية على أيدي قوات الجيش اليمني المدعومة من تحالف دعم الشرعية في جبهات نهم وصرواح والجوف.

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