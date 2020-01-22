مباحثات تونسية هندية بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية

بحثت تونس والهند أوجه التعاون المشترك بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية، كما وقعت البلدان مذكرة تفاهم بشأن إنشاء المركز التونسي الهندي للإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتونس.
جاء ذلك خلال لقاء كاتب الدولة المكلّف بتسيير وزارة الشئون الخارجية صبري باش طبجي، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية التونسية، مع وزير الشئون الخارجية الهندي، جاي شانكر، الذي يقوم بزيارة إلى تونس.
وتطرَّق اللقاء إلى مختلف أوجه التعاون التونسي الهندي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لا سيما في ضوء عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تبادل زيارات كبار المسئولين بالبلدين وانتظام انعقاد دورات اللجنة المشتركة.
ونوَّه الطرفان، بهذه المناسبة، بالنسق الإيجابي الذي شهدته العلاقات التونسية الهندية خلال السنوات الأخيرة، والتي تدعمّت من خلال
كما تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وضرورة الإعداد الجيد للدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة التونسية الهندية، فضلًا عن الاتفاق على تفعيل المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتوطيد التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبحث العلمي والزراعة.
وشددَّ الجانبان على مواصلة التشاور لإنجاح "القمة الهندية الأفريقية القادمة المُزمع عقدها بنيودلهي في سبتمبر 2020، وتطوير التعاون الثلاثي لإنجاز مشاريع مشتركة في الدول الأفريقية.
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