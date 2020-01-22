أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأربعاء أن بلاده قررت عدم الانضمام إلى أي حرب أخرى بل ستقوم بدور يدعم السلام الإقليمي.
جاء ذلك في جلسة (الحوار الاستراتيجي الباكستاني) التي عقدت على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية (إيه بي بي).
وقال خان: إن باكستان عانت من خسائر ضخمة بشرية ومادية بسبب خوضها حروب الآخرين في الماضي..مشيرا ..مشيرا إلى أن النزاع الأفغاني سبب مشكلات وأثر سلباً على المجتمع الباكستاني..مؤكدا سعي بلاده لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.
وتحدث رئيس الوزراء الباكستاني عن إجراءات حكومته لإحياء الاقتصاد الباكستاني، وسلط الضوء
ودعا خان المستثمرين الأجانب إلى استكشاف إمكانيات باكستان في مجال السياحة والزراعة والتعدين..لافتا إلى أن مجال السياحة في باكستان شهد نمواً إثر التحسن في الوضع الأمني في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الباكستاني: لن ننضم إلى أي حروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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