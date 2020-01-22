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رئيس الوزراء الباكستاني: لن ننضم إلى أي حروب

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأربعاء أن بلاده قررت عدم الانضمام إلى أي حرب أخرى بل ستقوم بدور يدعم السلام الإقليمي.

جاء ذلك في جلسة (الحوار الاستراتيجي الباكستاني) التي عقدت على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية (إيه بي بي).
وقال خان: إن باكستان عانت من خسائر ضخمة بشرية ومادية بسبب خوضها حروب الآخرين في الماضي..مشيرا ..مشيرا إلى أن النزاع الأفغاني سبب مشكلات وأثر سلباً على المجتمع الباكستاني..مؤكدا سعي بلاده لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية وإيران.
وتحدث رئيس الوزراء الباكستاني عن إجراءات حكومته لإحياء الاقتصاد الباكستاني، وسلط الضوء

على رؤيته لتحويل باكستان إلى وجهة للسياحة والاستثمار..قائلا : "إن حكومته حددت أهداف واضحة للنمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال".. مؤكدا أن الحكومة تركز على تعزيز نمو الصناعات في أنحاء البلاد.
ودعا خان المستثمرين الأجانب إلى استكشاف إمكانيات باكستان في مجال السياحة والزراعة والتعدين..لافتا إلى أن مجال السياحة في باكستان شهد نمواً إثر التحسن في الوضع الأمني في البلاد.
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