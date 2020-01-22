مواجهات بين القوات اللبنانية والمحتجين في محيط مجلس النواب

اندلعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية، حسب قناة روسيا اليوم. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن عددا من المحتجين حاولوا إزالة تحصينات أقامتها قوات الأمن أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط بيروت. في شارع البلدية وسط بيروت. وأضافت أن قوات مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه ضد المحتجين بعد أن قاموا برمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه عناصر الأمن.

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