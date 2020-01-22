ترامب يلتقي الرئيس العراقي على هامش منتدى دافوس

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، نظيره العراقي برهم صالح على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، إن الرئيس صالح ناقش مع ترامب خفض القوات الأجنبية في البلاد.

وأكد البيان «تم خلال الاجتماع تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار».

ووافق البرلمان العراقي في الخامس من يناير الجاري على قرار غير ملزم يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد.

وطلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من واشنطن الإعداد لسحب قواتها تماشياً مع قرار البرلمان العراقي.

وقالت واشنطن، في وقت لاحق، إنها تدرس إمكانية توسيع بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق وخطة «لتقاسم العبء بشكل صحيح في المنطقة».

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