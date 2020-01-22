مقتل 7 جنود نيجيريين في هجوم إرهابي

قتل سبعة جنود في هجوم نفذه مسلحون يشتبه بأنهم مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا على موقع عسكري في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.

وهاجم المقاتلون الذين قدموا على متن شاحنات مجهزة برشاشات ثقيلة، موقعاً عسكرياً في قرية مينوك التي تبعد 56 كيلومتراً عن مدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، في الطريق المؤدية إلى داماتورو، عاصمة ولاية يوبي المجاورة.

وقال عسكري طلب عدم ذكر اسمه "خسرنا سبعة رجال في هجوم شنه إرهابيون، إضافة إلى فقدان جنديين وجرح خمسة آخرين".

وأكد ضابط من المنطقة الحصيلة، مضيفا أن الإرهابيين استولوا على شاحنتين عسكريتين ورشاشين مضادين للطائرات.

من جهته، نشر المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو إديت أوكون بيانا أكد فيه استعادة رجاله أربع شاحنات عسكرية، اثنتان منها تم الاستيلاء عليهما أثناء هذا الهجوم.

ويشتبه في انتماء المعتدين لتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا، وهو فصيل انشق عن بوكو حرام الإرهابية منذ عام 2016.

وتستهدف هذه المجموعة بصفة خاصة القواعد العسكرية في كامل منطقة بحيرة تشاد والحدود بين نيجيريا والنيجر منذ منتصف عام 2018.

وقتل خلال الأسبوعين الأخيرين 15 جنديا في هجومين بنفس المنطقة الواقعة بين مايدوغوري وداماتورو.