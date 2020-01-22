الجزائر تحتضن اجتماعاً لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"

أعلنت الجزائر أنها ستستقبل الخميس اجتماعاً لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأكدت الخارجية في البيان "بمبادرة من الجزائر، سينعقد يوم الخميس 23 يناير 2020، بالجزائر العاصمة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر"، مضيفةً أن وزير الخارجية المالي "سيحضر أيضاً هذا الاجتماع". اقرأ أيضاً... البرلمان العربي يوجه رسائل إلى المجتمع الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

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