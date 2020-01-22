عون يطالب الحكومة الجديدة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية

طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، بضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية.

ونقل مكتب عون عنه قوله في أول اجتماع للحكومة الجديدة "مهمتكم دقيقة". وأضاف أن على الحكومة العمل لتعويض ما فات خلال الفترة الماضية.

من جانب آخر، قال بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام سيعمل مع دياب من أجل دعم الإصلاحات مؤكداً على التزام الأمم المتحدة بدعم سيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي.

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وأُعلنت تشكيلة الحكومة التي يرأسها حسان دياب، أمس الثلاثاء، والتي تضم 20 وزيراً من التكنوقراط.