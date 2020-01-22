العراق.. تواصل مفاوضات تسمية مرشح لتشكيل الحكومة

صرح نائب في البرلمان العراقي، بأن مفاوضات تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مازالت مستمرة دون الاتفاق بشكل حاسم على ترشيح أية شخصية معينة.

وقال نائب في البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة، اليوم الأربعاء، إن مشاورات "تسمية مرشح لتشكيل الحكومة ما زالت على وضعها بالرغم أنه كان خلال اليومين الماضيين اتفاق على شـخصية معـينة ولكنها واجهت خلافات بـشأن التكليف، وعادت الكتل الـسياسيـة إلى الـبحث عـن مرشح آخر لمنصب رئيس الوزراء".

وأضاف أن "عدم الـتوافق بـين الكتل السياسية على تـسمـيـة شـخصـيـة رئـيـس الوزراء المقبل كان سبباً رئيساً لتأخير تسميته" وأن "أمر تسمية المكلف بـرئاسـة الوزراء، مناطة بالكتل السياسية وليس رئيس الجمهورية، وإن وجدت شخصية جيدة لديها مقبولية من الشارع الـسياسي فلن يـتأخـر رئـيـس الـجـمهـوريـة في تسمية رئيس الوزراء الجديد".

وأوضح النائب العراقي أن "رفـض رئـيـس الـجـمهـوريـة للشخصيات المقدمة لمنصب رئيس الوزراء، هو لأنها كـانـت شـخصيـات لا تـتـوافق مــع مطـالب الجماهير، إضـافـة إلـى أن رئـيـس الجمهورية لم يعتمد على رأي الكتلة الأكبر وفرض إرادتها".

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وقال: "لو كانت الشخصيات المقدمة من قبل الكتل السياسية مناسبة لمطالب الجماهير، كنا سنرفع تكليف ومسمى الكتلة الأكبر ونمضي في تسمية هـذه الشخصية، لذلك ما زلنا ننتظر أي شخصية ومـن أي طرف مقبولة وسنمضي بتكليفها".

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وتشهد بغداد و9محافظات عراقية احتجاجات شعبية عارمة للشهر الرابع على التوالي تطالب بتشكيل حكومة عراقية جديدة مستقلة غير خاضعة لإملاءات الكتل السياسية المتسيدة على المشهد السياسي منذ عام 2003.