تشكيل حكومة روسية جديدة.. ولافروف يحتفظ بـ"الخارجية"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع جميع أعضاء الحكومة إلى جانب رئيس الوزراء الجديد ميخائيل ميشوستين "أتمنى لكم النجاح بصدق (...) للبلاد كلها مصلحة في ذلك"، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي الرسمي.

وقد احتفظ سيرجي لافروف وزير الخارجية وسيرجي شويجو وزير الدفاع بحقيبتيهما. ويمثل لافروف (69 عاماً) واجهة السياسة الخارجية الروسية منذ أكثر من عشر سنوات.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين ميخائيل ميشوستين، رئيساً للوزراء الأسبوع الماضي إثر استقالة رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف من منصبه.

كما احتفظ ألكسندر نوفاك بمنصبه كوزير للطاقة.

ويدير نوفاك، البالغ من العمر 48 عاماً، وزارة الطاقة منذ 2012.

واحتفظ أيضاً وزيرا المالية أنطون سيلوانوف ووزير الزراعة ديمتري باتروشيف بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وقال الكرملين، في موقعه الإلكتروني، إن ماكسيم ريشتنيكوف سيحل محل ماكسيم اورشكين في منصب وزير الاقتصاد.

ولم يكن ميشوستين معروفاً بدرجة كبيرة على الساحة السياسية غير أنه ترأس دائرة الضرائب لعقد من الزمن وحقق إنجازات كبيرة.

واستقال ميدفيديف بعد أن أعلن بوتين أنه سيقترح على البرلمان إصلاحات دستورية تضم توسيع صلاحيات مجلس النواب (الدوما).

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