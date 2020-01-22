كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإسرائيلية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بتعليقها على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أعربت فيها عن "سعادتها بتعيين 6 وزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة، بينهن حقيبة الدفاع، التي تولتها زينة عكر".

وقالت صفحة الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية"، في وقت سابق من مساء اليوم، على "تويتر": "يسعدنا أن نرى لأول مرة في تاريخ لبنان والعالم العربي 6 وزيرات في الحكومة بينهن "الدفاع"، باعتبار أن المرأة مؤهلة لكل المهام وعنصر فعال في المجتمع.

ويذكر أن الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت مساء يوم أمس الثلاثاء، توقيع الرئيس ميشال عون، على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وجاء ذلك بعدما توصل "حزب الله" وحلفاؤه إلى اتفاق بشأن مجلس الوزراء، الذي سيتولى مهمة معالجة الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ منذ عقود، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتتشكل الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم موالون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.

وفي أول تصريح له عقب القرار، قال دياب: إن "الحكومة الجديدة، حكومة اختصاصيين مصغرة، ستعمل على مكافحة البطالة والتعامل مع مطالب المحتجين، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية".

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وتقلدت 6 وزيرات مهام العمل في الحكومة اللبنانية الجديدة، وهن:

*وزيرة الدفاع، نائبة رئيس الوزراء: زينة عكر.

*وزيرة الإعلام: منال عبد الصمد.

*وزيرة العدل: ماري كلود نجم.

*وزيرة العمل: لميا الدويهي.

*وزيرة المهجرين: غادة شريم.

*وزيرة الشباب والرياضة: فرتينيه أوهانيان.

وتشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته، ومنذ ذلك الحين اصطدمت جهود تشكيل حكومة جديدة بعراقيل سياسية.