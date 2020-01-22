كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. الجيش يطلق مضاداته الأرضية في سماء مأرب عقب رصد طائرتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر بالجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، أن "مضاداته الأرضية أطلقت في سماء مأرب بعد رصد تحليق طائرتين مُسيرتين".

وصرح المصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب بإطلاق المضادات الأرضية للجيش نيرانها بشكل كثيف في سماء المدينة بعد رصد تحليق طائرتين مُسيرتين، لافتاً إلى أن "صاروخًا يعتقد أنه باليستي سقط في محيط معسكر صحن الجن شرق مدينة مأرب، أسفر عن مقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين وألحق أضرارا مادية بالمعسكر".

وقُتل مدنيان وأصيب 4 آخرون، في وقت سابق من اليوم، جراء قصف يعتقد أن جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية شنته على مدينة مأرب غربي اليمن.

ويأتي ذلك بعد قصف صاروخي مماثل استهدف القوات الخاصة في مأرب، أوقع قتيلا و3 جرحى.

وكان عشرات العسكريين سقطوا بين قتيل وجريح، يوم السبت الماضي، جراء صاروخ باليستي يتهم الجيش اليمني جماعة الحوثيين، بإطلاقه على معسكر الاستقبال التدريبي شمال غربي مدينة مأرب.

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وأعلن الجيش اليمني، أن عدد القتلى والمصابين جراء القصف الذي اتهم جماعة "الحوثيين" بتنفيذه بلغ 157 عسكريا.

ولم تتبن الجماعة العملية التي جاءت عقب ساعات من تهديد الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لها العميد يحيى سريع، بـ"اتخاذ إجراءات مناسبة" رداً على تصعيد الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.