كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسقط الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية.

وذكرت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الجيش الليبي في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تسقط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، وكانت تحاول الطائرة الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في العاصمة طرابلس".