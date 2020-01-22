كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تعلن استضافة اجتماعًا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي.. الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت دولة الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، بأنها سوف تستضيف يوم غدًا الخميس، اجتماعًا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي؛ لبحث مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، ومناقشة التطورات الأخيرة هناك.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان: "سينعقد في الجزائر يوم الخميس 23 يناير 2020، اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر، كما يحضر هذا الاجتماع وزير الخارجية المالي، نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار".

وأضافت الخارجية الجزائرية في البيان: "يندرج هذا اللقاء في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين؛ للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب، الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار".

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