كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطان يؤكد على ضرورة رفع السودان من "قائمة الإرهاب الأمريكية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اجتمع وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، مساء اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي لدولة السودان السفير دونالد بووث؛ حيث أكد على دعم المملكة العربية السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.
وشدد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.
كما ثمن جهود الحكومة الانتقالية الحالية بالعاصمة السودنية الخرطوم، وأكد على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، منوهًا بالتصريحات الأمريكية الإيجابية في هذا الشأن.
وشدد قطان، على ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.
ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2019، بنجاح الثورة الشعبية، التي أطاحت بنظام عمر البشير الذي كانت تعتبره واشنطن نظامًا داعماً للإرهاب.
وأعربت الخرطوم عن أملها في أن يتم رفع اسمها من القائمة الدول الراعية للإرهاب، وزار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في شهر ديسمبر الماضي لبحث هذا الملف، وكانت واشنطن أدرجت الخرطوم على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997، ورفعتها في أكتوبر 2017، لكنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.