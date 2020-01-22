كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطان يؤكد على ضرورة رفع السودان من "قائمة الإرهاب الأمريكية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، مساء اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي لدولة السودان السفير دونالد بووث؛ حيث أكد على دعم المملكة العربية السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.

وشدد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.

كما ثمن جهود الحكومة الانتقالية الحالية بالعاصمة السودنية الخرطوم، وأكد على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، منوهًا بالتصريحات الأمريكية الإيجابية في هذا الشأن.

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وشدد قطان، على ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.