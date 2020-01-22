كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يسعى لإضافة مزيد من الدول إلى قائمتها لحظر السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإضافة مزيد من الدول إلى قائمتها لحظر السفر.

ولم يذكر ترامب تفاصيل أخرى، لكنه قال إنه سيتم إعلان التعديلات قريبا.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية يوم الثلاثاء أن إدارة ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها لحظر السفر هي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

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وكان ترامب قد أصدر قرار الحظر في نسخته الأولى بعد أسبوع واحد فقط من توليه السلطة في يناير2017 بدعوى حماية الأمريكيين من الإرهاب.

واستهدف القرار حينها مواطني سبع دول إسلامية هي العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، وتسبب في فوضى بالمطارات واحتجاجات عارمة.

وبعد سلسلة من الطعون والمعارك القضائية والتعديلات، أيدت المحكمة العليا الأمريكية عام 2018 النسخة الثالثة للحظر التي تفرض قيوداً بدرجات متفاوتة على دخول مواطني سبع دول هي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وفنزويلا وكوريا الشمالية.