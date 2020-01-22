كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الرئاسي الليبي يرفض حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الاربعاء 22 جانفي 2020، فإن هذا الإجتماع ستشارك فيه كل من

تونس،مصر،السودان،تشاد والنيجر بالإضافة إلى مالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية عليها.

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