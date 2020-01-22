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المجلس الرئاسي الليبي يرفض حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر

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رفض المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر. 

وحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الاربعاء 22 جانفي 2020، فإن هذا الإجتماع ستشارك فيه كل من 

 تونس،مصر،السودان،تشاد والنيجر بالإضافة إلى مالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية عليها.

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ويتم استعراض التطورات الأخيرة التي تعرفها ليبيا بعد التصعيد الحاصل لمساعي الأطراف الدولية

 وعلى رأسها الجزائر لإيجاد مسار تسوية الأزمة فيها.

وقرر المجلس الأعلى للأمن الجزائري جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية الحدود وإعادة تفعيل دور الجزائر على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بملفي ليبيا ومالي، إضافة إلى الوضع بشكل عام في منطقة الساحل والصحراء وأفريقيا.وأضاف البيان أن الرئيس تبون قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.

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