سلسلة “هوم لاند” العالمية تعود بالجزء الأخير.. صور في المغرب

اقترب موعد عرض الموسم الأخير من المسلسل الأمريكي العالمي “هوم لاند”، الذي صورت أحداثه في المغرب، إذ تعرض أولى حلقاته، في فبراير المقبل، على قناة “شوتايم”.

وصورت أحداث سلسلة “أرض الوطن” في الموسم الثامن، في المغرب، وهو من بطولة النجوم “ماندي باتينكين”، و”إليزابيث مارفيل”، و”لينوس روش”، و”مورى ستيرلينج، و”جيك ويبر”.

واختار طاقم العمل المغرب لتصوير عدد من المشاهد على أساس أنها في أفنغستان، كما أن مشاهد أخرى منه صورت في جنوب إفريقيا، وإسرائيل.

وشارك عدد من الكومبارس المغاربة في مشاهد عديدة، منها حربية، عند تصوير السلسلة، السنة الماضية، في الدارالبيضاء، ومراكش.

وكان الموسم السابق من “هوم لاند” قد أثار الجدل، بسبب الإساءة إلى المسلمين والترويج لرسائل تسيء إلى جهات في الشرق الأوسط.