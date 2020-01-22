"جوجل" تطور "مغلفا" إلكترونيا للحد من استخدام الهواتف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طورت شركة "جوجل"، مغلفًا إلكترونيًّا، يقلل من استخدام الهواتف الخليوية، وذلك عبر تقليص عدد الفعاليات، التي يمكن الشخص أن يقوم بها في هاتفه.

وأوضحت شركة "جوجل"، أن المغلف الإلكتروني، يمكن المستخدم من استخدام تطبيقات محددة، مثل الكاميرا وخاصية الاتصال، إذ يستطيع المستخدم أن يلتقط صورا، لكنّه لا يستطيع أن يراها، إلا بعد أن يخرج الهاتف من المغلف. أما الاتصالات، فيمكن للمستخدم أن يتصل لأرقام هواتف محدودة، وبذلك تقول شركة "جوجل"، نتمكن من تقليل استخدام الهاتف لدى الأشخاص، مما يقلل من إدمانهم على التكنولوجيا.

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وطورت شركة "جوجل"، المغلف، إلى جانب تطبيق يحمل ذات اسم المغلف، "بيكسلات" لا يمكن للمغلف أن يعمل من دونها.

ويمكن للمستخدمين تفعيل المغلّف عبر تحميل التطبيق من "جوجل بلاي"أوّلًا، ومن ثمّ إدخال الهاتف داخل المغلف، وبعدها إغلاقه.