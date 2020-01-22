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استشهاد مواطن بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في القطابا بالحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 22 يناير 2020

إستشهد مواطن نازح بإنفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي شمال شرق القطابا في طريق الخوخة التحيتا بمحافظة الحديدة.

 

وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة أن عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بطريق القطابا انفجرت بسيارات نوع“هيلوكس” تسببت في إستشهاد سائقها ويدعى يوسف احمد الشرفي البالغ من العمر 25 عام نازح في مخيم الجشه بمديرية الخوخة .

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وأكد المصدر أنه تم نقل المواطن لحظة إصابته إلى المستشفى لكن إصابتة كانت خطيرة مما أدى إلى وفاته بعد وصولة إلى المستشفى .

 

وتواصل ميليشيا الحوثي الإجرامية زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع دون مراعاة للمدنيين من أطفال وشباب ونساء.

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