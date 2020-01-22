شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا ترحب بالحكومة اللبنانية الجديدة: خطوة نحو علاج الأزمة والان نبدء بالتفاصيل
وصف الاتحاد الأوروبي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بالخطوة الأساسية نحو ضمان قدرة البلد على معالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر عليها.
وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل انه يجب على الحكومة اللبنانية القادمة أن تتصدى بسرعة للتحديات الاقتصادية الحادة وأن تسن إصلاحات هيكلية للاستجابة لاحتياجات وتوقعات الشعب اللبناني، ويجب ضمان الحماية المناسبة للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للبنان في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ، فضلاً عن المساعدة في تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة ومكافحة الفساد.
وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد على الشراكة القوية مع لبنان وشعبه ودعمه المتواصل لاستقرار لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي.
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