شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية .. «النواب العراقي» يفشل في عقد جلسة اعتيادية والان نبدء بالتفاصيل

اضطر مجلس النواب العراقي الى تحويل جلسته الاعتيادية اليوم الى جلسة تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب. وهذه هي المرة الثانية خلال اسبوع واحد يضطر فيها المجلس الى تحويل جلسته الاعتيادية الى تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب. وحضر جلسة اليوم 137 نائباً , من اصل 329 نائباً يمثلون مجموع اعضاء المجلس.

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