الحكيم والحلبوسي يبحثان التحضير للانتخابات المبكرة

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تطورات المشهد العراقي والاقليمي وملف الحكومة الانتقالية القادمة والانتخابات المبكرة والشأن البرلماني، ملفات بحثناها خلال استقبالنا رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد الحلبوسي".وأضاف الحكيم، "حيث تم التأكيد على الاسراع باختيار رئيس للحكومة الانتقالية يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والمقبولية الشعبية وضرورة الانتهاء من حالة تصريف الاعمال ذات الصلاحيات المنقوصة، والاخذ بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا للخروج من الازمة الحالية".

وتابع، "شددنا على دور البرلمان العراقي ومسؤولية القوى السياسية تجاه تعزيز وحدة القرار الوطني وحفظ سيادة البلاد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والنآي بها عن الصراعات الاقليمية والدولية، كما تم خلال اللقاء مناقشة استكمال قانون الانتخابات بإقرار الدوائر الانتخابية لتتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من بدء التحضير للانتخابات المبكرة بأسرع وقت ممكن".