منذ 1988.. كوريا الجنوبية لا تغيب عن الاولمبياد

وتناوب على تسجيل ثنائية كوريا الجنوبية كل من كيم داي وون في الدقيقة 56 و لي دونغ غيونغ في الدقيقة 67، لتضرب كوريا الجنوبية موعداً مع السعودية في النهائي.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.



وشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

يذكر ان المنتخب الكوري الجنوبي لم يغب عن الاولمبياد منذ عام 1988.

