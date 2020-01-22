مقرب من الصدر يصف رئيس الجمهورية بـ'حامي السيادة والثوار'

وصف صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بـ "حامي السيادة والثوّار". وقال العراقي في منشور له على فيس بوك تابعته الخليج 365، إن "فخامة رئيس الجمهورية حامي السيادة وحامي الثوّار". يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح يواصل لقاءاته بعدد من قادة دول العالم بينهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس.

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