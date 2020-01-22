إيران تعتقل صبيا بتهمة تمزيق صورة سليماني

اعتقلت السلطات الإيرانية، الأربعاء، صبيا بتهمة تمزيق صورة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد، مطلع الشهر الجاري.

وأوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، نقلا عن رئيس شرطة العاصمة طهران حسين رحيمي أن المراهق المعتقل أقل من 18 عاما.



وذكر رحيمي أن الصبي المعتقل أقر، خلال استجوابه، بتمزيق صورة لسليماني تحت تأثير دعاية متداولة عبر الفضاء الافتراضي فضلا عن التحريض، على حد زعمه.

وأضاف أن "السلطات أفرجت عن المراهق المعتقل مقابل كفالة مالية"، حسب قوله.

ولم يقدم حسين رحيمي مزيدا من التفاصيل حول ملابسات اعتقال المراهق أو هويته أيضا.

واندلعت احتجاجات في أنحاء متفرقة من إيران بعد إسقاط الدفاعات الجوية لها طائرة ركاب أوكرانية كان على متنها 176 شخصا إثر إصابتها بصاروخين، 8 يناير/كانون الثاني الجاري.





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وأظهرت مقاطع مصورة بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تمزيق متظاهرين ملصقات وصورا لقاسم سليماني، وسط مطاردات من جانب قوات الأمن الإيرانية.

وأفادت تقارير إخبارية باعتقال شخص آخر بعد أن اتهمته وسائل إعلام محلية بإهانة صورة سليماني.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي ضمنيا تمزيق صور قاسم سليماني خلال تعليقه على هذه الاحتجاجات، معتبرا أن مئات الأشخاص الذي ارتكبوا هذا الفعل المهين لا يمثلون ملايين الإيرانيين، حسب قوله.

واعتقلت السلطات الإيرانية 4 أشخاص مطلع الشهر الجاري في محافظة أصفهان الواقعة على بعد 340 كم جنوب العاصمة طهران، بتهمة إهانة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وأورد موقع "سينا المحلي"، نقلا عن أمير حسين رزاز زادة مدعي عام مدينة شهررضا في أصفهان أن 4 أشخاص تم توقيفهم بعد إبداء آرائهم على الشبكات الاجتماعية، بينما حذر المسؤول القضائي آخرين أيضا بشأن التعبير عن آرائهم بالفضاء الإلكتروني.

ولم يذكر المسؤول الإيراني على وجه الدقة سبب اتهام هؤلاء الأشخاص بالإهانة خلافا لحالات سابقة اتهم خلالها موقوفون بإهانة المرشد علي خامنئي.

ومن جانبها، كشفت "إذاعة صوت أمريكا" الناطقة بالفارسية من الولايات المتحدة عن أن بعض متابعيها في إيران تلقوا رسائل نصية تحذيرية عبر هواتفهم الشخصية يتضمن محتواها تنبيها بسرعة حذف منشورات لهم انتقدوا فيها سابقا قاسم سليماني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصفت "صوت أمريكا" الأمر بمحاولة لإسكات أصوات المخالفين في وقت تحاول مؤسسات النظام الإيراني إبداء مظهر متماسك بعد مقتل سليماني وآخرين بضربة أمريكية استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد بالعراق.