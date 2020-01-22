الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية في طرابلس.

وقال المسماري في إفادة عاجلة على صفحته الرسمية، إن قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أسقطت طائرة تركية مسيرة أثناء إغارتها على مواقع الوحدات العسكرية في طرابلس.





وكشف المسماري عن أن الطائرة التي تم إسقاطها انطلقت من قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس.

وتستمر تركيا في خرق بنود وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد بالعاصمة الألمانية في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث استمرت في إرسال المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

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كما استمرت مليشيات فايز السراج في طرابلس في خرق الهدنة وقصف مواقع تمركزات الجيش الليبي.

وكان الجيش الليبي أكد مراراً أن تركيا نقلت عدداً من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا؛ للمشاركة في القتال ضد قواته، من خلال موانئ مصراتة ومعيتيقة الجوية والبحرية، أو عبر ما يعرف بـ"سفن الموت"، وطيران الأجنحة المملوك للإرهابي عبدالحكيم بلحاج.