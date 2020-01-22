مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في أعمال عنف شرقي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإثيوبية، مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في أعمال عنف وقعت قرب كنيسة وسط مدينة دري دوا شرقي البلاد.



وقالت شرطة مدينة "دري دوا" في بيان لها، الأربعاء، إن أعمال العنف التي وقعت أمس الثلاثاء، أسفرت عن مصابين بطلق ناري، بجانب حرق سيارتين، ومستودع للماشية، ومنزل.

ودعت الشرطة سكان المدينة إلى ضبط النفس، والتعاون مع الجهات الأمنية الإثيوبية للسيطرة على الوضع، والحفاظ على استقرار المدينة.

وأحداث العنف وقعت خلال احتفالات مسيحي إثيوبيا بعيد الغطاس، الذي يعرف باسم "طمقت" وتعني باللغة الأمهرية "التعميد"، دون معرفة أسباب اندلاعها.

ومدينة دري داوا تقع شرقي إثيوبيا، وتتمتع بحكم ذاتي ضمن النظام الفيدرالي، الذي يقسم البلاد لـ9 أقاليم وإدارتيْن، وهي مدينة دريداوا، والعاصمة أديس أبابا.