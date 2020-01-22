’’اخرجوا‘‘.. مشادة حادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية في القدس

كتب: ضياء السقا نشبت مشادة حادة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والشرطة الإسرائيلية، بسبب دخولها كنيسة سانت آن - التابعة لفرنسا - في البلدة القديمة للقدس. ووفقا لفيديو متداول نشرته وسائل إعلام، أبدى الرئيس الفرنسي غضبه حيال الشرطة عندما كان على وشك الدخول إلى الكنيسة أثناء زيارته للقدس. Advertisements وبدا ماكرون منفعلا، وقال للشرطي الإسرائيلي: "الكل يعرف القواعد. أنا لا أحب ما فعلته أمامي. اخرج! ". وتابع:" لا ينبغي لأحد أن يستفز أي شخص! لقد قمت بعمل في بلدة المدينة ، وأنا أدرك ذلك. يرجى احترام القواعد وهي نفسها لعدة قرون. لن يتغيروا معي".

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