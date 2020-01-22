بالأرقام.. "تسريب قائمة رواتب مذيعي" قناة الشرق الإخوانية.. ومعتز مطر يتقاضى 60 ألف دولار شهريًا

على مدار الأيام القليلة الماضية، ظهرت عدة فضائح متتالية لأعضاء جماعة الإخوان الهاربين في تركيا، تثبت توريطهم في دعم الإرهاب والإضرار بالدولة المصرية وأخيرا سرقة ونهب الأموال، والتي انتشرت عبر الهواء مباشرة، سواء بين القنوات أو مواقع التواصل الاجتماعي.



وآثارت تغريدات نشرتها الصفحة الرسمية لقناة الشرق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر قيمة الرواتب الشهرية لعدد من العاملين فيها، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأستعرض موقع "CNN" صور العقود، والمنشورة على حساب قناة الشرق بعد إعلان تعرضها للقرصنة:

راتب معتز مطر:

ونشر حساب القناة في تغريدة: "عقد معتز مطر سنه 2017 براتب 60000 دولار شهريا بواقع 3000 دولار في الحلقة".

راتب هشام عبدالحميد:

عقد هشام عبد الحميد سنه 2017 بواقع 13000 دولار في الموسم بإجمالي 13 حلقة".

وفي بيان ممن عرفوا أنفسهم على أنهم عاملون في القناة: "بعد ظهور تسريبات للشاعر ياسر العمدة، بشأن تمويل القناة بملايين الدولارات شهريًا، لم نجد أي رد من مالكي القناة مما يثبت صحة التمويل.. بعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى، في ظل الرواتب الباهظة التي يتحصل عليها بعض من مذيعي القناة في حين أننا نحصل على رواتب قليلة على الرغم من صعوبة المعيشة في إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية المجانية".



وأردف البيان: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع؛ لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة المملوكة لشركة إنسان والمتمثلة في شخص المدعو أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام، وسنقوم بنشر المستندات التي تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".

وكانت قناة "اكسترا نيوز" عرضت من قبل كشف الرواتب وصور جوازات السفر من عملاء المخابرات التركية والقطرية والتى يديرون محتوى تلك القنوات والخريطة السياسية لتلك القنوات يوميا.

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وكشفت "إكسترا نيوز" قائمة برواتب مذيعو الإخوان، حيث يحصل الإعلامى الإخوانى معتز مطر على 35 ألف دولار، وأحمد عطوان المذيع بقناة الشرق يحصل على 30 ألف دولار، وهيثم أبو خليل 20 ألف دولار، كما تحصل دعاء حسن على 40 ألف دولار، ويحصل عمر الشال مسئول السوشيال ميديا على 25 ألف دولار، أما هشام عبد الله يحصل على 15 ألف دولار، وسامى كمال الدين 18 ألف دولار.

وأظهرت رواتب مذيعو الجماعة، الواجهة التنفيذية للقنوات الإرهابية، والتى تقوم بتنفيذ الشكل الذى تظهر به يومياً، ويحركها خلف الستار مجموعة تابعة للمخابرات التركية والقطرية، مقسمة إلى جزأين، أحدهما يتعامل مع الأتراك وبعض الجنسيات الأخرى وتتبع تلك المجموعة المخابرات التركية، بينما تتبع جماعة الإخوان الإرهابية المخابرات القطرية، وتمكنت "إكسترا نيوز" من الحصول على التفاصيل الخاصة بهم، وهم:

أحمد عبد الرحمن الحسن، وائل مصطفى، أحمد حسن مروان، حسن محمد الملوحى، ضياء الملوحى وخالد محمد سسكر، محمد علاء الدين، محمد عارف خالد، عبد الحميد محمد يحيى، محمد معتز شاكر، أحمد جابر، عبد الحميد محمد نجاح، رغد الفارس، عبد الغنى عبد الله كارا، محمد عمر عدنان، جميعهم يحملون الجنسية السورية.

الماس سفير تورامان تركى الجنسية، أيتاك كيلباس تركى الجنسية، مهند ناصر محمد عراقى الجنسية، صبحى عماد سورى، صهيب كامل أحمد أبو ماضى فلسطينى الجنسية، لالى الماس تركى الجنسية، ماجد راشد سالم، سودانى الجنسية، محمد عدنان تركى الجنسية، محمد منسى يحمل الجنسية الأردنية، مروان محمود عبد الكريم مصرى الجنسية، هاكان كوبان محمد تركسى الجنسية، محمد كمال أحمد مصرى الجنسية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ومن خلال هذا الاختراق التى قامت به قناة "إكسترا نيوز"، لقنوات الإخوان الإرهابية، ينكشف الوجه القبيح لتلك القنوات التى تعمل بدعم من المخابرات التركية والقطرية فى محاولة خبيثة لضرب الاستقرار المصرى، إلا أن وعى الشعب المصرى بمخلتف أطيافه والتفافه حول قيادته، دائماً ما يُفشل هذه المخططات الإرهابية.