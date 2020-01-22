الجزائر تستضيف اجتماعا وزراء خارجية دول الجوار الليبي غدا

تستضيف ​الجزائر​ غدا الخميس اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، وهي مصر وتونس و​السودان​ وتشاد و​النيجر​، وذلك بحسب وسائل الإعلام الجزائرية.

وقد صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن "الاجتماع سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلا على ضوء نتائج ​مؤتمر برلين​، وسبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه ​الأزمة​ الليبية، وصولا إلى استعادة ​الأمن​ والاستقرار في ​ليبيا​".

ولفت حافظ إلى أن "اجتماع الجزائر يأتي استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب".