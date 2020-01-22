الرئاسة الإيرانية: يوسف بن علوي لم يحمل أي رسالة إلى طهران

أعلن مدير مكتب الرئيس ال​إيران​ي ​محمود واعظي​، ان "وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لم يحمل خلال زيارته الأخيرة أي رسالة إلى إيران، وأن العلاقات الثنائية بين إيران و​سلطنة عمان​ متنامية وأن جزءا من أهداف زيارة بن علوي الأخيرة يرتكز على تطوير هذه العلاقات وتوسيعها كما يعود الجزء الآخر إلى القضايا الإقليمية"، موضحاً ان "سلطنة عمان تطل على جانب من ​مضيق هرمز​ كما أن إيران تقع على الجانب الآخر منه؛ وعليه لا بد من التعاون في مجالات كثيرة مع المسؤولين العمانيين".

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