ماكرون يوبخ ويطرد شرطيا إسرائيليا من كنيسة في القدس

قام الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، بطرد شرطي إسرائيلي بعد أن وبخه وصرخ في وجهه من داخل ​كنيسة​ في ​القدس الشرقية​.

وطلب ماكرون من ​قوات الأمن​ احترام المكان وقوانينه، حيث يمكن سماعه وهو يخاطب رجل أمن بنبرة حادة قائلا "لم يعجبني ما قمت به أمامي، أخرج، أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء، رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون، فليحترم الجميع القوانين".

ويزور الرئيس الفرنسي فلسطين للمشاركة يوم غد، إلى جانب حوالي 40 زعيما دوليا في إحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي.