وزيرة العمل: أتأمل من الناس إعطاء فرصة للحكومة لأنه لا يوجد حل آخر

شددت وزيرة العمل ​لميا يمين​، على أن "التظاهر من حق الناس خصوصا أننا نمر بأسوأ الظروف"، متوجهة الى ​الشعب اللبناني​ قائلة: "لا حل إلا أن نتفاءل وأتأمل من الناس إعطاء فرصة للحكومة لأنه لا يوجد حل آخر. أعطونا مجال لنؤكد أننا منكم وأننا نشعر بوجعكم وسنعمل ونحاول على قدر الإمكان أن نكون على قدر تطلعاتكم".

ولفتت يمين في حديث تلفزيوني الى أن "هناك ظروف إجتماعية صعبة، ونسبة بطالة كبيرة، وسنحاول العمل مع باقي الوزارات لنخفف من هذه النسبة، وسنقوم بتنظيم ​العمال​ة الأجنبية وأهم نقطة بالنسبة لنا خلق فرص عمل بقدر الإمكان"، مشيرة الى أنها إجتمعت مع وزير العمل السابق ​كميل أبو سليمان​ "وسأجتمع معه مرة أخرى، خصوصا أنه قام بعمل مميز ونحن سنتابع العمل الذي بدأه، كما سنعمل مع الجمعيات التي تعمل على تطوير القوانين وسنتابع وموضوع الصرف التعسفي الذي يحصل في هذه الأوضاع".

ورأت أنه "في موضوع الصرف يجب النظر الى صاحب العمل والى العمال، فنحن نريد المحافظة على الجابنين ويجب أن نخفف أعداد الذين يتم صرفهم ونحافظ على كرامة العامل".