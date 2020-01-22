رمزي مشرفية: عدة سفراء أجانب اتصلوا بي لعرض المساعدة وهذا دليل ثقة

لفت وزير ​السياحة​ والشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​، في حدث تلفزيوني الى أن "هناك أنواعا مختلفة من السياحة ويمكن أن نعززها لنقدم أمورا ايجابية للوطن"، مشيرا الى أن "الذي يتحمل مهنة الطب والعمل الجارحي يمكن أن يحمل على أكتافه أكثر من حقيبة".

وعن أنه قريب من النائب ​طلال إرسلان​، قال: "نحن مجتمع صغير والجميع يعرف بعضه البعض، ولدينا أصحاب من جميع ​الطوائف​ والمذاهب والطبقات الإجتماعية، ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، أكد في خطاب التكليف أن هذه الحكومة ستكون بعيدة عن السياسية وعملها اداري بحت "، مؤكدا أن "مطالبي أكثر بكثير من الذي يطالب به المواطنون".

ورأى مشرفية أنه "لا يوجد منزل في ​لبنان​ ليس لديه مشاكل بسبب ​الاقتصاد​ الريعي"، كاشفا أن "عدة سفراء أجانب اتصلوا بي لعرض المساعدة وهذا دليل ثقة".