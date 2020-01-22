القوى الامنية تطلق قنابل مسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في بيروت

أطلقت ​القوى الامنية​ عدد من القنابل المسيلة للدموع، بعد اقدام ​المحتجين​ امام ​ساحة النجمة​ في ​بيروت​، على رمي الحجارة و​المفرقعات النارية​ باتجاه قوى الامن، فضلاً عن تكسير عدد من المحال التجارية الموجودة في الشارع. هذا ووصلت تعزيزات جديدة للجيش اللبناني الى محيط المجلس النيابي.

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